Sverige ligger för tillfället på andra plats i gruppen på 8 poäng, 6 pinnar upp till Belgien som har 14 poäng. Sverige har dock spelat två matcher färre än belgarna, och kan således gå upp i ledning om man gör bra ifrån sig i hängmatcherna. Turkiet ligger på plats 5 av 6 lag, men har bara 3 poäng färre än Sverige. En turkisk seger kan alltså göra det rejält spännande i toppen. Turkiet har dock spelat en match mer än Sverige. Fyra dagar efter Turkietmatchen spelar Sverige mot Cypern. Truppen förbundskapten Roland Nilsson tagit ut består alltså av de spelarna som ska leda Sverige i de bägge matcherna. Den ordinarie truppen innehöll tre spelare som inte var med senast: Trelleborgs Dennis Hadzakadunic, Rosenborgs Jonathan Levi och Djurgårdens Jonathan Augustinsson. Efter att Carlos Strandberg tvingats lämna återbud, då han ska bli pappa, har ännu ett nytt namn kallats in i form av Djurgårdens Felix Beijmo.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller