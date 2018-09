Om en och en halv vecka släpps FIFA 19, och 28 september är ett datum vi alla väntar på. EA Sports har publicerat sin lista över topp 100 spelare på FIFA 19, och hela listan kan du även se här på Sportal. En svensk har tagit sig in på topplistan, och föga förvånande är det Zlatan Ibrahimović som tar plats. För första gången någonsin har Lionel Messi och Cristiano Ronaldo fått samma totalbetyg. Real Madrid och Bayern München är lagen med flest spelare på topp 100-listan, med 11 spelare var. Topp 100 spelare FIFA 18 Se hela listan nedan! 100. Kostas Manolas (Roma) 85 99. Riyad Mahrez (Manchester City) 85 98. Zlatan Ibrahimović (L.A. Galaxy) 85 97. Raheem Sterling (Manchester City) 85 96. Blaise Matuidi (Juventus) 85 95. Marco Asensio (Real Madrid) 85 94. Sergej Milinković-Savić (Lazio) 85 93. Joshua Kimmich (Bayern München) 85 92. Edin Džeko (Roma) 85 91. Koke (Atlético de Madrid) 85 90. Marco Reus (Dortmund) 85 89. Filipe Luís (Atlético de Madrid) 85 88. Vincent Kompany (Manchester City) 85 87. Arjen Robben (Bayern München) 85 86. Alisson (Liverpool) 85 85. David Alaba (Bayern München) 85 85. Fabinho (Liverpool) 85 83. Arturo Vidal (Bayern München) 85 82. Virigil van Dijk (Liverpool) 85 81. Diego Costa (Atlético de Madrid) 85 80. Radja Nainggolan (Inter) 85 79. Alex Sandro (Juventus) 86 78. Medhi Benatía (Juventus) 86 77. Dani Parejo (Valencia) 86 76. Nemanja Matić (Manchester United) 86 75. Douglas Costa (Juventus) 86 74. César Azpilicueta (Chelsea) 86 73. Naldo (Schalke 04) 86 72. Fernandinho (Manchester City) 72 71. Miralem Pjanić (Juventus) 86 70. Leroy Sané (Manchester City) 86 69. Leonardo Bonucci (Juventus) 86 68. Jérôme Boateng (Bayern München) 86 67. Thomas Müller (Bayern München) 86 66. Ederson (Manchester City) 86 65. Roberto Firmino (Liverpool) 86 64. Marco Verratti (PSG) 86 63. Nicolás Otamendi (Manchester City) 86 62. Thiago Alcântara (Bayern München) 86 61. Mesut Özil (Arsenal) 86 60. Sadio Mané (Liverpool) 86 59. Ivan Perišić (Inter) 86 58. Raphael Varanë (Real Madrid) 86 57. Ciro Immobile (Lazio) 87 56. Alexis Sánchez (Manchester United) 87 55. Kalidou Koulibaly (Napoli) 87 54. Dries Mertens (Napoli) 87 53. Mauro Icardi (Inter) 87 52. Keylor Navas (Real Madrid) 87 51. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 87 50. Andres Iniesta (Vissel Kobe) 87 49. Jordi Alba (Barcelona) 87 48. Jan Vertonghen (Tottenham) 87 47. Samuel Umtiti (Barcelona) 87 46. Marek Hamšík (Napoli) 87 45. Romelu Lukaku (Manchester United) 87 44. Ivan Rakitić (Barcelona) 87 43. Gerard Piqué (Barcelona) 87 42. Kylian Mbappé (PSG) 87 41. Thiago Silva (PSG) 88 40. Lorenzo Insigne (Napoli) 39. Samir Handanović (Inter) 88 38. Gonzalo Higuaín (Milan) 88 37. Casemiro (Real Madrid) 88 36. James Rodríguez (Bayern München) 88 35. Gianluigi Buffon (PSG) 88 34. Christian Eriksen (Tottenham) 88 33. Paul Pogba (Manchester United) 88 32. Sergio Busquets (Barcelona) 88 31. Gareth Bale (Real Madrid) 88 30. Philippe Coutinho (Barcelona) 88 29. Hugo Lloris (Tottenham) 88 28. Marcelo (Real Madrid) 88 27. Mohamed Salah (Liverpool) 88 26. Isco (Real Madrid) 89 25. Marc-André ter Stegen (Barcelona) 89 24. David Silva (Manchester City) 89 23. Mats Hummels (Bayern München) 89 22. Edinson Cavani (PSG) 89 21. Paulo Dybala (Juventus) 89 20. Sergio Agüero (Manchester City) 89 19. Giorgio Chiellini (Juventus) 89 18. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 89 17. Harry Kane (Tottenham) 89 16. N'Golo Kanté (Chelsea) 89 15. Jan Oblak (Atlético de Madrid) 90 14. Thibaut Courtois (Real Madrid) 90 13. Diego Godín (Atlético de Madrid) 90 12. Manuel Neuer (Bayern München) 90 11. Robert Lewandowski (Bayern München) 90 10. Toni Kroos (Real Madrid) 90 9. David de Gea (Manchester United) 91 8. Luis Suárez (Barcelona) 91 7. Sergio Ramos (Real Madrid) 91 6. Eden Hazard (Chelsea) 91 5. Kevin De Bruyne (Manchester City) 91 4. Luka Modrić (Real Madrid) 91 3. Neymar (PSG) 92 2. Lionel Messi (Barcelona) 94 1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 94 Fotbollsspel online

