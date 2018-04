Den klubb Ibrahimovic gjort näst flest mål mot är Palermo (12). Även mot Palermo har det blivit ett hat-trick, under tiden då Ibrahimovic tillhörde Milan. Trea på listan är Nice (11), som Zlatan gjort hat-trick mot vid två olika tillfällen, och även PSG:s rivaler Marseille (11). Svensken är den spelare som gjort flest mål i ”Le Classique”, som matchen mellan Marseille och PSG kallas. Edinson Cavani är på 2:a plats med 7 mål.

Den klubb Zlatan gjort i särklass flest mål mot är AS Saint-Etienne. 17 mål har det blivit, och bland annat tack vare att ”Ibra” gjort hat-trick vid tre (!) olika tillfällen mot Saint-Etienne. – Varje gång jag har mött Saint-Etienne har det blivit några mål efter att jag lagt ner ett hårt arbete, har Ibrahimovic tidigare sagt.

Det pågår just nu en stor diskussion kring om Zlatan ska spela i VM eller inte, och det återstår att se om vi får se vår svenska storstjärna i VM i Ryssland . Zlatan Ibrahimovic har genom sin karriär gått från att vara en teknisk, oslipad diamant till att bli en fruktad målskytt. Efter att ha tillhört i tur och ordning Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United och därefter Los Angeles Galaxy har det totalt blivit, med även landslagsmål inberäknade, 470 mål. När vi dyker ner i de 10 lag Zlatan gjort flest mål mot ser vi att det endast är franska och italienska klubbar med på listan, vilket inte är så konstigt då Zlatan spenderat mest tid av sin karriär i just Ligue 1 (fyra år) och Serie A (sju år).

