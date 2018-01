I startelvan mot Estland ingår fyra landslagsdebutanter. Dessa är anfallarna Jordan Larsson och Gustaf Nilsson, samt mittfältaren Robert Gojani och försvararen Joel Andersson. – Vi väljer att starta med två elvor, en mot Estland och en mot Danmark för att alla utespelare ska få starta en match, sade förbundskapten Janne Andersson under dagens presskonferens. – Vi har inte toppat något lag eftersom vi bedömer att Estland och Danmark har rätt jämna trupper jämfört med oss och det är svårt att toppa, det är så jämnt, fortsatte Andersson. Det är sex spelare med i laget som var med i fjol så jag vill se att strukturerna och grunderna sitter, men sedan kommer det inte bli hundra procent rätt.

Januarilägret är en bra inkörsport till det riktiga landslaget. När de ordinarie landslagsspelarna är mitt uppe i säsong passar svenska landslaget på att hålla detta läger för att få en bra bild av spelare som är landslagsaktuella, men som ännu inte etablerat sig i dessa sammanhang. Upplägget och reglerna under detta läger fungerar på precis samma sätt som i det riktiga landslaget, vilket förenklar både för spelarna och för ledningen om och när någon av dessa spelare skulle bli uttagna i A-landslaget framöver. Under lägret spelar Sverige två matcher, först mot Estland imorgon den 7:e januari, och därefter mot Danmark den 11:e januari. Janne Andersson har nu gått ut med startelvan till Estlandsmatchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller