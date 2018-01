Det blir precis som det spekulerats i: en helt ny startelva jämför med matchen mot Estland. Detta för att alla spelare ska få chansen att visa upp sig. I den nya startelvan kommer bland annat Östersunds succéspelare Ken Sema att ingå. Även Brøndby IF:s Johan Larsson och Malmö FF:s Oscar Lewicki ingår. Just dessa spelare är tre som har anledning att drömma om en plats i VM, särskilt Ken Sema som varit med i det riktiga landslaget under hösten. – Ett VM vore en dröm för mig, jag ska göra allt för att komma dit, sade Sema i en intervju med SVT häromdagen. Nu har jag chansen och då ska jag ta den.

Sveriges A-landslagsspelare är som bekant mitt uppe i säsong i de olika ligorna ute i Europa, men i Norden har fotbollen tagit ledigt. Därför passar förbundskapten Janne Andersson på att välja ut de bästa svenska spelarna med nordiska klubbadresser. I söndags spelades en match mot Estland, som slutade 1-1 efter att inhopparen Kalle Holmberg kvitterat för Sverige. Imorgon är det match igen, då svenska landslaget tar sig an Danmark. Janne Andersson har nu bekräftat startelvan.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller