Sveriges damlandslag i fotboll – Lottad grupp i VM-kvalet

Kolla in vilka lag som spelar i Sveriges VM-kvalsgrupp för damer. Bra lottning enligt oss på Sportal!

Det kommer finnas en lång lista med intressanta matcher som det svenska landslaget i damfotboll kommer att spela under sitt VM-kval. Alla dessa matcher kommer du självklart kunna se på TV eller via live streams.

Nedan ger vi dig hjälp om du skulle vilja se Sveriges landslaget via live streams .

Om allting stämmer i det svenska landslaget så ser vi inga problem alls att vi kommer kunna hålla på damerna i de svenska landslagströjorna under VM 2019 i Frankrike.

Som svåraste motståndare så hittar vi just nu det danska damlandslaget. Det kommer bli två rafflande matcher mellan våra två landslag. Självklart så hoppas vi att de svenska damerna visar vilka som är storasystern, och vilka som får agera lillasyster ett tag till.

