Svenskar vill inte se Zlatan i landslaget

Nu när de spelat sex matcher i kvalgruppen så leder just nu Sverige tabellen. Lyckas de med att fortsätta hålla Holland och Frankrike bakom sig så är en direktbiljett till VM ett faktum.

Mycket hänger ju självklart på hur Zlatan Ibrahimovic vill göra. Det kommer med stor sannolikhet inte ges några ledtrådar på om Zlatan vill göra come back innan resultatet från VM-kvalet är klart.

De svenska landslagsspelarna verkar däremot mer öppna för att Zlatan Ibrahimovic ska göra come back i Sverige.

Där har just nu 54% av alla röster hamnat på ett nej, samtidigt som övriga 46% välkmnar gärna Zlatan Ibrahimovic tillbaka till landslaget.

Enligt en undersökning, gjord av Sportbladet så verkar det som allt fler svenskar ställer sig negativa till en come back från Zlatan i landslaget.

