Spanien möter Kroatien i Nations League under tisdagskvällen. Läs allt du behöver veta inför matchen, från startelvor till speltips till live stream.

Streama Spanien - Kroatien: Se matchen via live stream

Datum & tid: Tisdag 11 september 20:45

Arena: Estadio Martínez Valero

Trolig laguppställning, Spanien De Gea

Carvajal – Ramos – Nacho – M. Alonso

Thiago – Busquets – Ñíguez

Asensio – Rodrigo – Isco



Skador: Diego Costa (tveksam)

Avstängningar: - Topp 10 mest populära klubbar i världen Trolig laguppställning, Kroatien Kalinic

Vrsaljko – Jedvaj – Mitrovic – Barisic

Modric – Rakitic

Pjaca – Kovacic – Perisic

Santini



Skador: Dejan Lovren, Ante Rebic, Andrej Kramaric, Domagoj Vida (tveksam)

Avstängningar: - Spanien favoriter trots Kroatiens VM-silver Kroatien tog sig till VM-final för några månader sedan, men trots det är man underdogs när man här ställs emot Spanien i Nations League. Spanien har inlett sitt Nations League-äventyr med en seger, medan detta är Kroatiens första Nations League-match. En mycket negativ sak för Kroatien är att stjärnan Mario Mandzukic lade upp landslagsskorna på hyllan efter VM. Istället för Mandzukic väntas i sammanhanget okände Ivan Santini kliva in på topp för Kroatien. Även Spanien fick se några spelare sluta i landslaget efter VM. David Silva, Andrés Iniesta och Gerard Piqué har alla gjort sitt i La Roja. Spanien startade med Iago Aspas mot England förra veckan, men nu väntas Marco Asensio ersätta. Rodrigo gjorde både mål och assist från sin högerytterposition, och lär få kliva in i mitten när Asensio tar hand om kantplatsen. Topp 50 flest landslagsmål genom tiderna Speltips Vi tror mer på Spanien i denna match. Spanien var visserligen inte i topp under VM, men vi vet att kvaliteten finns där. Laget imponerade borta mot England häromdagen, och man har en bra stabilitet i laget. Kroatien är visserligen oerhört stabila, vilket vi inte minst såg efter tre knappa segrar i utslagsmatcherna i VM. Mario Mandzukic har dock slutat, vilket man inte ska underskatta betydelsen av. Mandzukic är en kvalitetsspelare som dessutom arbetar oerhört hårt för laget och har en fantastisk inställning som smittar av sig på lagkamraterna. Kroatiens mittfält är visserligen yppersta världsklass, men det är Spaniens också. Vi tror mer på hemmalaget i denna match, och spelar den raka 1:an. Tips: Spanien vinner

