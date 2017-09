Streama Östersund – Zorja Luhansk: Live TV i Europa League

Om du hellre avnjuter fotboll på TV så kommer matchen även att sändas via en TV-kanal. Den kanal som kommer sända matchen är Kanal 9, och ingår i Discovery som också driver streamingsidan Dplay.

Nu när ÖFK har lyckats att kvala in i själva tuneringen, så finns det ett allt större intesse av att sända Östersund – Zorja Luhansk på TV. Det innebär att vi nu mera kan följa Östersunds FK i Europa League både via stream och TV.

Under tiden då Östersunds FK började kvala in till Europa League, så fanns det flera matcher som TV-kanaler bojkottade att sända live. Detta resulterade i att vi i Sverige fick hitta andra metoder för att streama Östersund i Europa League.

Här nedanför kommer du kunna läsa mer om hur du ser matchen via live stream eller direkt på din TV. Vi känner till att många i Sverige gärna vill se matchen mellan ÖFK – Zorja Luhansk live och gratis idag (14/9). Kolla in vår information nedan, och se hur du ska göra!

