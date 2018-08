Streama Malmö - Midtjylland: Se matchen via live stream

Match: Malmö FF - FC Midtjylland, playoff till Europa League

Datum & tid: Torsdag 23 augusti, 19:15

Arena: Stadion, Malmö

Stream: ViaPlay Playoff till Europa League Malmö FF åkte ut ur Champions League-kvalet men kan ännu nå Europa League. Midtjylland är det sista hindret innan MFF är klart för Europa League-gruppspelet. Den första matchen spelas torsdag 23:e augusti klockan 19:15 på Stadion, medan match nummer två har avspark exakt en vecka senare i Danmark, på MCH Arena. Streama Malmö – Midtjlland live Än så länge är det inte särskilt många biljetter sålda till matchen, och det verkar som att de flesta planerar att se matchen via dator eller TV. Att titta på Malmö – Midtjylland via stream är ett väldigt bra alternativ för att se matchen. Du kan då kolla avslappnat hemma i TV-soffan eller framför din dator. För att streama Malmö – Midtjylland behöver du ett konto på ViaPlay, vilket dessvärre inte är gratis. För 399 kr per månad kan du se matchen och dessutom alla matcher från Champions League m.m.. Det är dessutom möjligt att dela konto med en vän, och därigenom endast stå för halva kostnaden. Med ett Viapaly-konto kan du streama matchen från dator/laptop, mobil/smartphone, surfplatta/iPad eller TV. Vilken TV-kanal visar Malmö – Midtjylland? Den kanal som visar matchen på TV är Viasat Sport Premium, vilket är en kanal du kan få tillgång till genom att teckna ett abonnemang med Viasat. Gå in på länken nedan och skaffa parabol-TV eller fiber-TV och titta på fotboll från hela Europa. 1. Gå in och hitta ditt Viasat abonnemang

2. Välj mellan parabol-TV eller fiber-TV

3. Beställ det abonnemang du önskar

4. Titta på Malmö - Midyjlland! Inför matchen Malmö FF gjorde många besvikna när man åkte ut ur Champions League-kvalet mot ungerska mästarna Videoton för en vecka sedan. Europaäventyret är dock inte över för det, för nu ska himmelsblått ställas mot de regerande danska mästarna FC Midtjylland. FC Midtjylland kom på andra plats i Superligans seriespel förra säsongen, men Danmark använder slutspel för att kröna sin nationella mästare och där drog Midtjylland längsta strået. Det laget som avancerar vidare till Europa League kan vänta sig intäkter på omkring 20 till 30 miljoner kronor, beroende på hur bra laget presterar i själva mästerskapet. Oavsett vad är det stora summor för en nordisk klubb, och likväl en stor erfarenhet och upplevelse. Senast Malmö deltog i ett europeiskt mästerskap var säsongen 2015–16, då man spelade Champions League och delade grupp med PSG, Real Madrid och Shakhtar Donetsk. Då blev det totalt 3 poäng och en jumboplats i gruppen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.