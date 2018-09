Streama Island - Belgien: Se matchen via live stream

Streama Island – Belgien För att titta på Island – Belgien live behöver du ett konto på CMore och abonnemanget CMore Mycket Sport. Det är inte gratis utan kostar 199 kronor i månaden (ingen bindningstid), men det går att titta två personer samtidigt och du kan således dela konto med en vän och dessutom se fotboll från halva världen. Det går att streama Island – Belgien direkt, eller att kolla matchen i efterhand. Pausa kan du också göra – medan matchen spelas live till och med. Det fungerar dessutom att se matchen från valfri plattform, mobil, dator, surfplatta – CMore är kompatibelt med allt! Titta och njut, se och lär, luta dig tillbaka framför din TV och se fotboll från Nations League. Match: Island - Belgien, Nations League

Datum & tid: Tisdag 11 september 20:45

Arena: Laugardalsvöllur, Reykjavik

Trolig laguppställning, Island Halldórsson

Saevarsson – Árnason – Sigurdsson – Magnússon

Gíslason – Pálsson – Sigurjohnsson – Traustason

Sigurdsson

Bödvarsson



Skador: Johann Berg Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Alfred Finnbogason

Avstängningar: Trolig laguppställning, Belgien Courtois

Alderweireld – Kompany – Vertonghen

Meunier – Dembélé – Witsel – Chadli

Mertens – Lukaku – Hazard



Skador: -

Avstängningar: - Tuff debut för Erik Hamrén Erik Hamrén tog över Island för en dryg månad sedan, och svensken fick sämsta tänkbara start på nya jobbet. Island gästade Schweiz i Nations League i lördags, och det vanligtvis så stabila Island fick stryk med hela 6-0. Detta var nationens största förlust på 17 år. – Först och främst vill jag be om ursäkt till hela Island, sade Hamrén efter matchen. Detta var pinsamt. – Jag är missnöjd med andrabollspelet och vår aggressivitet i försvarsspelet, Schweiz andra mål är ett bra exempel på det, fortsätter Hamrén. Efter 3-0 på frisparken tappade vi allt, både organisationen och hoppet. Som tränare är det mitt ansvar att se till att spelarna håller hoppet uppe, men i andra halvlek tappade vi allt. Nu får Island chansen att revanschera sig, med en ny match på tisdag kväll. Hemmaplan denna gång, vilket är en fördel, men motståndet är än bättre än Schweiz. VM-bronsmedaljören Belgien har rest till Reykjavik, för att spela sin första match i Nations League. Belgien kommer från en imponerande 4-0-seger borta mot Skottland, då Michy Batshuayi blev tvåmålsskytt. Fotbolls-VM - rolig fakta Speltips Vi tror mycket på Belgien här. Island var oerhört svaga mot Schweiz senast och nu är motståndet ännu bättre. Island tvingas fortfarande klara sig utan tre ordinarie spelare: Gudmundsson, Gunnarsson och Finnbogason. Det syntes tydligt att Island saknade både stabilitet och spets mot Schweiz, och det finns stor risk att Belgien kan vinna den här matchen med flera måls marginal. Vi spelar Belgien -1,5 asian handicap (Belgien att vinna med minst två mål) till oddset 1.775 på Bet365. Tips: Belgien -1,5 asian handicap (Belgien att vinna med minst två mål)

Odds: 1.775, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.