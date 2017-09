Spanien – Italien: Streama Grupp G från VM-kvalet

Se två av världens bästa fotbollslag spela via live stream. Det är Spanien – Italien som möts i en match om vilka som förmodligen kommer stå som segrare i gruppen. Det kommer bli en spännande match för oss tittare att följa via live stream när några av världens bästa spelare möts.

Vilka som kommer ta sig vidare till VM och playoff från Grupp G är i princip helt klart. Både Spanien och Italien ligger på 16 poäng inför matchen. Trean Albanien ligger hela sju poäng efter och att de skulle ta in så många poäng på antingen Spanien eller Italien är inte riktigt rimligt. Läs mer för att snabbt hitta en live stream på Spanien – Italien.

Avspark: Lördag 2 sep, 20:45

Spelplats: Santiago Bernabéu, Madrid

Visas hos: Dplay & Kanal 9

Spanien – Italien via live stream från VM-kvalet

Starta upp din live stream lagom till avspark 20:45 för att njuta när några av världens bästa landslag spelar. Att komma igång med en live stream på Spanien – Italein är väldigt enkelt och tar nästan ingen tid alls.

De som sänder majoriteten av matcher från det europeiska VM-kvalet är Dplay. Det är också där man ser Spanien – Italien via live stream. Det är en streamingtjänst som kostar pengar. Men för den summan man betalar varje månad får man väldigt många timmar sport att följa.

Kvaliteten på live streamen håller hög kvalitet och det går att strömma till teven både via Chromecast och Apple TV. Så man kan se på alla tänkbara enheter, vart man vill där internetuppkoppling finns. Så ta med dig matchen mellan Spanien – Italien vart du vill.

Det är inte bara Spanien – Italien som står på schemat över fotbollsmatcher att följa via live stream. Den viktigaste för många av oss svenskar att följa är ändå Vitryssland – Sverige via stream. Den spelas på söndag med start 18:00, så under tiden kan man ladda upp med matcher från andra grupper.

Hela VM-kvalet via live stream

Många som har Comhem är just nu utan Discoverys kanalutbud och måste därför vända sig till en live stream. Som tur är finns det väldigt bra möjligheter till det idag och med tanke på alla fördelar som finns är det många som hellre väljer stream före TV.

Anledningen till att inte Comhem längre visar Discoverys kanaler är på grund av ett avtalsbråk. Det är liknande det som var mellan Discovery och Telia tidigare under året. En konflikt som med största sannolikhet kommer lösas så småningom. Men fram till dess kan det vara bra att komma igång med en live stream så man inte missat något från VM-kvalet.

Var förberedd och starta upp ett konto med sportabonnemang för att se den spännande matchen mellan Spanien och Italien via stream online.