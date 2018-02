Ghoddos, som varit het på transfermarknaden, förlängde igår sitt kontrakt med Östersund. Det tidigare kontraktet löpte över 2019, medan det nya gäller ytterligare ett år. – Jag har haft ett bra snack med Daniel Kindberg (Östersunds ordförande) och med min agent. Vi har kommit fram till att det här är bäst för mig just nu. Jag trivs jättebra här och alla vet om det och jag ska fortsätta mitt äventyr här. Många är de som ändå tror att Ghoddos lämnar Allsvenskan i sommar. Redan i januari fick Östersund in ett bud värt 50 miljoner från La Liga-klubben Celta de Vigo, som ÖFK valde att tacka nej till. – Det är en väldigt stor ära för mig att man lägger bud på mig på de summorna, det är något jag är väldigt stolt över, säger Ghoddos. Men nu är jag kvar i Östersund och då får man bara kämpa hårdare så att budet blir ännu högre, det blir en bra morot också. – Det är en helt sjuk värdeutveckling helt enkelt, fortsätter Ghoddos. För några år sedan ville folk inte betala en miljon för mig. Men Östersund var villiga för de såg det som en väldigt liten risk och nu vill ett lag som Celta Vigo betala 50 miljoner. – Men jag är väldigt glad över att stanna kvar, Allsvenskan är väldigt spännande och vi kan absolut slåss i toppen. Sedan har vi dessa två matcher mot Arsenal som väntar.

Östersunds FK:s fantastiska resa har tagit klubben både till och vidare från Europa Leagues gruppspel. Nu väntar Arsenal FC, en av världens största klubbar, i sextondelsfinal. Den spelaren som varit den kanske viktigaste pusselbiten i Östersunds lagbygge är anfallaren Saman Ghoddos, som under kvalet till Europa League gjorde 5 assist och 1 mål på 6 matcher. Väl i Europa League har det blivit 2 mål och 1 assist på de 6 gruppspelsmatcherna. Ghoddos ser fram emot att möta Arsenal, och medger att det inte riktigt var något han trott när han skrev på för de allsvenska nykomlingarna från Norrland inför säsongen 2016. – Man kan inte riktigt sätta ord på att vi ska möta Arsenal, det är helt sjukt, sa Ghoddos efter att lottningen dragits i december. Jag hade inte i mina vildaste drömmar kunnat tänka mig när jag skrev på för Östersund att jag skulle få möta Arsenal i ett slutspel i Europa League.

