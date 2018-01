”Ronaldinho tränade bara en dag i veckan. Han syntes inte till på träningen under veckorna, utan dök bara upp på fredagen för att vara redo inför matchen på lördagen. Spelare med fantastisk talang som Ronaldinho är ofta lite galna. Varje morgon kom han in med solglasögon. Han bytte om och gick rakt till massagesängen för att sova.” – Jerome Leroy, lagkamrat från tiden i PSG ”Jag spelade emot honom när han först kom till Europa för att spela för Paris Saint-Germain, 2001. Redan då kunde du se att han en dag skulle bli den bäste spelaren i världen. Han har otrolig skicklighet och så många trick i sin repertoar.” – Laurent Blanc, som mötte PSG när han spelade i Manchester United ”Ronaldinho var, när jag spelade i Paris Saint-Germain, den största naturbegåvningen jag sett. Han var otrolig. Hans teknik, hans medfödda förmåga att dominera bollen och tricksen han gjorde var omöjliga. Vi försökte i timmar att göra vad han gjorde men vi lyckades aldrig.” – Mikel Arteta, lagkamrat från PSG

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller