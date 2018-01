Applåderas på Santiago Bernabéu

Många minns hans uppvisning mot Real Madrid på Santiago Bernabéu hösten 2005, då Barcelona vann med 3-0 och Ronaldinho gjorde två av målen. Hemmapubliken i Madrid applåderade honom, vilket knappast hör till vanligheterna för Barcelonaspelare.



2006 vann han Champions League med Barcelona, efter att hans lagkamrat Henrik Larsson bytts in och bidragit med två assist. Henrik Larsson hade en bra relation med den skojfriske brassen.

– Han skojade varje morgon och sa ”Hej, idolo idolo!”, berättar Henrik Larsson. Det var fantastiskt och han är en fantastisk människa.



Mot slutet av tiden i FC Barcelona började Ronaldinhos prestationer att dala en aning, och det blev för mycket tid på nattklubbar. Uppgifter gör gällande att Ronaldinho ofta kom bakfull till träningar, och ibland kunde man hitta honom sovandes i omklädningsrummet.



Men den bristande disciplinen till trots, tillhörde han alltjämt de största fotbollsartisterna i världen. AC Milan värvade brassestjärnan sommaren 2008, vilket blev en lyckad övergång för de rödsvarta. Främst säsongen 2009/10 glänste Ronaldinho oerhört, då ”Dinhos” landsman Leonardo var tränare.

Skojade med Zlatan

I sin bok berättar Zlatan Ibrahimovic om när han var på väg att lämna Barcelona för Milan sommaren 2010. I slutet av augusti, innan Zlatans övergång gått igenom, mötte Barcelona Milan i en träningsmatch.

”Vi satt i omklädningsrummet och väntade på att springa in på arenan. Då ryckte alla till. Ronaldinho tittade in genom dörren, och Ronaldinho, han har utstrålning. Han är en av de största. Alla stirrade på honom.

”Ibra”, skrek han och flinade.

”Ja”, svarade jag.

”Har du packat dina väskor? Jag är här för att ta med dig till Milano!” fortsatte han, och då skrattade alla, typiskt Ronaldinho liksom, smita in till oss så där”



Ronaldinho och Zlatan delade en del fina stunder i Milan, men efter att Milan-tränaren Massimiliano Allegri petat Ronaldinho av disciplinära skäl, lämnade brassen under januari 2011. Det blev en återkomst i Brasilien, och ny klubbadress blev Flamengo.



Därefter hann Ronaldinho med att representera Atlético Mineiro, mexikanska Querétaro samt Fluminense. Efter att i samförstånd med Fluminense ha brutit sitt kontrakt i oktober 2015, har det inte blivit några fler klubbar för Ronaldinho.



Istället har han sysslat med inomhusfotboll, samtidigt som fotbollsfans från hela världen hoppats på att få se honom på den stora scenen igen. I augusti 2017 fick Ronaldinho frågan om det blir någon mer fotboll, och svarade skämtsamt:

– Om det finns något lag som vill ha mig där jag inte behöver träna, då är det möjligt.

"Det är över"

Men det blir inget nytt lag för Ronaldinho. Nu berättar hans bror tillika agent, Roberto de Assis Moreira, att det är slutspelat.

– Han slutar, det är över, säger Roberto. Vi kommer att göra några event runtom i Brasilien, Europa och Asien efter VM. Självklart ska vi också göra någonting med det brasilianska landslaget.



Under sin karriär spelade Ronaldinho totalt 670 matcher, och gjorde 240 mål.