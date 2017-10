Röda Stjärnan - Arsenal: Inför matchen, startelvor och odds

Om Arsenal tror på en enkel resa har de fel. FK Crvena Zvezda har dominerat den serbiska ligan i år, där de på 12 matcher gjort 28 mål och släppt in blott 2. De visade nyligen att de kan hota även i Europa, då de bortabesegrade FC Köln med 1-0. Man var dessutom spelförande mot BATE Borisov, och borde kanske tagit tre poäng även där. På 4 bortamatcher den här säsongen har Arsenal bara tagit en pinne, medan man på lika många hemmamatcher tagit 12 poäng. Det är alltså inget duktigt bortalag vi talar om, och dessutom väntas Arsenal rotera kraftigt i sin startelva. Om vi tvingas välja ett slutresultat är det ändå svårt att tippa emot Arsenal – vi säger 1-2 men skulle passa oss för att sätta några större summor. Vad vi anser vara mer spelvärt är att det blir över 2,5 mål i matchen. Båda lagen har en erkänt stark offensiv, och med Arsenals spelarrotation är det lätt hänt att allt inte klickar inom laget, och att ytor släpps till bakåt. Odds 2: 1.85, Unibet Odds 1-2: 8.50, Unibet Över 2,5 mål: 1.80, Bet365

Kahriman Stojković – Tallec – Babić – Gobeljić Krstičić – Donald Srnić – Kanga – Radonjić Boakye Röda Stjärnan står utan sin förstemålvakt Milan Borjan, och Damir Kahriman får hoppa in i hans ställe. Milan Rodić, Branko Jovičić och Vujadin Savić är också skadade.

I Europa Leagues Grupp H tar Röda Stjärnan ikväll emot Arsenal, i en match mellan lagen på de två första platserna i gruppen. Arsenal har gjort en ovanligt svag inledning i Premier League, och har redan 3 förluster. Vid samma tillfälle ifjol låg man tvåa alldeles bakom Manchester City, medan man i år infinner sig på 6:e plats med hela 9 poäng upp till toppen. Senast kommer man från en förlust mot Watford, trots att man hade ledningen med 20 minuter kvar att spela. I Europa League har det gått bättre, där har Arsenal tvärtom vänt underläge till vinst mot Köln, och även tagit en till synes enkel bortaseger mot BATE Borisov. FK Crvena Zvezda – i Sverige mer känt som Röda Stjärnan Belgrad – har gjort en oerhört stark säsongsöppning. Laget leder Serbiska superligan med resultatraden 10-1-1, och även i Europa League har man gjort bra ifrån sig. I kvalet slog man ut Victor Claessons FC Krasnodar, och väl i turneringen har man kryssat mot BATE Borisov samt slagit FC Köln på bortaplan. En nyckelfigur för Röda Stjärnan är serbiske U21-landslagsmannen Nemanja Radonjić; en passningsskicklig kreatör som är inlånad från AS Roma. Den han ska servera på topp är Richmond Boakye, som ingår i Ghanas landslag och har ett förflutet i både Serie A och La Liga. I Röda Stjärnan har bland annat Dejan Savićević, Dejan Stanković och Nemanja Vidić spelat. Även svenske Bojan Djordjic har gjort en säsong för klubben, dit han var utlånad från Manchester United i början av 2000-talet.

