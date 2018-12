Många kommer att vilja titta på finalen av Copa Libertadores, där vi kommer att få se Boca Juniors – River Plate spela direkt på Santiago Bernabéu. Om du vill se matchen live rekommenderar vi dig att skaffa ett konto på Bet356, där det går att streama River Plate – Boca Juniors direktsänt på nätet.

För att kunna streama matchen på internet måste du skaffa ett konto på Bet365, då det är där matchen visas och således även där du kan titta på den. Skaffar du ett konto på Bet365 och sätter in minst 50 kronor kan du titta på River Plate – Boca Juniors live stream.

Det går att sända din live stream från valfri plattform – du kan titta på matchen från dator/laptop, mobil/smartphone, surfplatta/Ipad eller TV.

Matchen var egentligen tänkt att ha avspark på lördag 24 november, men på grund av att River Plate-fans kastade sten på och igenom Boca Juniors spelarbuss varpå flera spelare skadades, sköts matchen upp till dagen därpå. När söndagen 25 november väl kom blev det ändå ingen match, och efter många diskussioner har det till slut beslutats att finalen ska spelas 9 december i Europa, närmare bestämt på Real Madrids hemmaarena Santiago Bernabéu.

Den Tv-kanal som sänder River Plate – Boca Juniors är Eurosport 1, och där kan du alltså se matchen på TV.

Saknar du Eurosport 1 går det även bra att titta på River – Boca på Bet365 med din dator, och koppla sändningen till din TV med hjälp av till exempel en HDMI-kabel.

Armani

Montiel – Maidana – Pinola – Casco

Pérez – Ponzio – Palacios

Martínez – Fernández

Pratto



Skador: Nicolás De La Cruz (tveksam), Ignacio Scocco (tveksam)

Avstängningar: -

Rossi

Jara – Izquierdoz – Magallán – Olaza

Nández – Barrios – Pérez

Villa – Ábila – Benedetto



Skador: Cristian Pavón

Avstängnignar: -

Den kanske största rivalmatchen som finns är mötet mellan Boca Juniors och River Plate. De två stora argentinska giganterna från Buenos Aires har varit rivaler sedan urminnes tider. Boca Juniors står på 33 inhemska ligatitlar medan River Plate har tagit 36 stycken.

Lagen har alltid krigat mot varandra om att vara Argentinas främsta fotbollsklubb. När det kommer till Sydamerikas motsvarighet till Champions League, Copa Libertadores, är det Boca som ligger i framkant med sina 6 titlar, att jämföra med River Plates 3.

Trots de båda storklubbarnas konsekventa framgångar, hade vi aldrig sett dem mötas i en final av Copa Libertadores. Förrän nu. För första gången någonsin ställs dessa två giganter mot varandra i den största match en sydamerikansk klubb kan spela. Lagen möttes redan för nästan en månad sedan i det första finalmötet, på Bocas hemmaplan, en match som slutade 2–2. Nu skulle det vara dags för River att stå värd för match nummer 2, men efter stökigheter inför matchen – som var tänkt att spelas 24 november – har matchen både skjutits upp och bytt spelplats. Det argentinska fotbollsförbundet kom till slut fram till att det var för farligt och riskabelt att spela matchen i Argentina, men varför man inte kunde flyttat den till ett annat land i Sydamerika åtminstone är det många som frågar sig. Nu har det istället spikats att matchen kommer att avgöras i Madrid, på Santiago Bernabéu.

Bortamål räknas inte, och efter 2-2 i match nummer 1 är det alltså vidöppet inför den avslutande finalmatchen.

I den gulblå sidan av Buenos Aires finner vi Boca Juniors, laget som faktiskt tagit sina klubbfärger efter Sverige. När fotbollsklubben bildades och lagets färger skulle väljas sade någon av grundarna att ”nästa fartyg som passerar förbi här, den flaggan som vajar, den nations färger tar vi till vår klubb”. Det var sedan ett svenskt fartyg som passerade näst.

Boca Juniors är från arbetarklassen, och har genom åren haft hjältar som Diego Maradona, Juan Román Riquelme samt Carlos Tévez, som fortfarande tillhör klubben. Den idag 34-årige Tévez är inne på sin tredje sejour i Boca Juniors, och även om åldern börjat ta ut sin rätt är han fortfarande en viktig spelare. Tévez fick dock nöja sig med ett 20 minuters långt inhopp i den första finalmatchen.

På andra sidan av Buenos Aires, på den rödvita sidan, finner vi River Plate. Att kalla dem överklass är väl att ta i, men klubben är från den mer välmående delen av Buenos Aires. I laget finner vi namn som förre landslagsmålvakten Germán Lux samt VM-spelarna Enzo Pérez och Juan Quintero.

Av säkerhetsskäl tilläts inga River-supportrar att närvara när finalen spelades på Bocas hemmaarena La Bombonera, och inga Boca-supportrar skulle fått infinna sig när River spelade hemma på El Monumental. Nu när matchen istället spelas på Bernabéu kommer dock båda klubbars supportrar att få närvara.

Vi tror på en försiktig och lite avvaktande matchbild. Det går inte att överskatta betydelsen av den här matchen. Som vi redan betonat finns det nog inget större derby än den här matchen. När lagen nu möts här i final… detta är en match som människor kommer att prata om om 50 år.

De spelarna som tar sitt lag till vinst kommer att vara för evigt ihågkomna hjältar, och stå med i historieböckerna för alltid. För att inte tala om den avgörande målskytten, som kommer att bli störst någonsin.

Men där det finns hjältar finns det också syndabockar. En spelare som med ett stort misstag råkar sjabbla bort segern i en sådan här match kommer inte att vara mycket värd i fansens ögon efter matchen. Rädslan att förlora kommer att vara stor, och vi tror därför att ett kryss ligger nära till hands.

Första matchen slutade 2-2, och då bortamål inte räknas här räcker det med ett kryss för att matchen ska gå till förlängning. Vi tror att det finns en risk, om ställningen är oavgjort en bit in på andra halvlek, att lagen väntar ut klockan och låter matchen gå till förlängning. Risken att gå framåt för att forcera är alltför stor.

Zenit St Petersburg midfielder Leandro Paredes has been accused of trying to get suspended on purpose so that he is able to attend the first leg of the Copa Libertadores final to support his former club Boca Juniors. 😂 https://t.co/6jJS9ozwDe