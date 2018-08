Efter två kortare poddavsnitt, på femton minuter, under VM har Sportal.se nu tagit beslutet att släppa en fotbollspodd, vilken får namnet ”Joga Bonito Fotbollspodd”. Där går vi igenom allt aktuellt från fotbollsvärlden, från de europeiska toppligorna till Allsvenskan.



Vi kommer att lägga upp ett avsnitt i veckan, och i det första har vi stort fokus på våra svenska landslagsspelare som bytt klubb. Var Roma och Bayer Leverkusen bra karriärsval för Robin Olsen respektive Isaac Kiese Thelin, och vad händer egentligen med Emil Forsberg? Vi snackar givetvis även upp säsongen i de europeiska toppligorna, och tippar ligavinnare i de fem stora ligorna.



Från vecka till vecka kommer samtalsämnena att skifta en aning men alltid gälla vad som är aktuellt, och alltifrån europeisk toppfotboll till Allsvenskan kommer att beröras.



Joga Bonito Fotbollspodd Sportal kan du lyssna på på Soundcloud, där alla avsnitt kommer att läggas upp. Vi kommer även att uppdatera er här på Sportal.se kring nya publikationer.



Det går ockås bra att lyssna direkt här ifrån artikeln!

