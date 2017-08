Pawel Cibicki lämnar MFF – För Leeds United

Det största målet för Malmö FF just nu är att ta sig ut till Europa. Det är ett viktigt och stort kliv att ta.

Pawel Cibicki har tidigare deltagit i matcher med det svenska landslaget. Inte minst under U21 EM då han var en av de mest intressanta spelare i Sveriges trupp. Det kommer inte som en chock att Pawel Cibicki skulle lämna Allsvenskan. Han har gjort bra ifrån sig i både Malmö FF och Jönköpings Söndra där han spelade förra säsongen.

Affären som Leeds United och Malmö FF kommit överrens om är värd omkring 20 miljoner kronor. Dessa pengar kommer in på Malmö FFs konto efter att sålt Pawel Cibicki när han fortfarande har kontrakt i klubben.

Just nu spelar Leeds United i Championsship. Där har laget under inledningen vunnit 3/5 matcher, och ännu inte åkt på en förlust. Det ser ganska lovande i inledningen för det storsatsande fotbollsklubben.

Leeds är en klubb som just nu storsatsar för att återigen göra inträde i Premier League. Nu värvar de den otalade anfallaren från Malmö FF. Kanske kan ha hjälpa laget att nå sina drömmar om Premier League?

