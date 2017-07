Östersunds FK – Djurgårdens IF: Följ matchen gratis via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Stockholmarna reser upp till Norrland för att försöka spela hem tre poäng mot Östersund FK. Matchen går, precis som alla Allsvenska matcher, att följa via live stream. För att se Östersunds FK – Djurgårdens IF via live stream behöver man komma igång med vissa saker.

Djurgården ligger på en femteplats en poäng före Östersund vilket innebär att det kan bli en del platsskiftningar i tabellen när matchen avgjorts. Från trean till sjuan skiljer det sig bara tre poäng så tabellen håller sig fortsatt jämn och spännande. En vinst för Djurgården ta laget upp på en andraplats om de lagen som ligger över förlorar sina matcher. Hur du ser fotboll via live stream berättar vi i vår artikel.

Matchstart: Söndag 16 juli 17.30

Söndag 16 juli 17.30 Spelplats: Jämtkraft Arena, Östersund

Jämtkraft Arena, Östersund Visas hos: Cmore

Live stream på Östersunds FK – Djurgårdens IF

Om du är intresserad av att följa Allsvenskan via live stream är det väldigt enkelt att komma igång. Det är Cmore som äger rättigheterna och därför sänder dom Östersund – Djurgården. Det som krävs är att man har ett konto inklusive ett tillhörande sportabonnemang.

Tack vare redbet är det just nu gratis att se Allsvenskan via live stream. Annars kostar det pengar varje månad men redbet kör en kampanj där man kan ta del av en gratismånad fullspäckad med sport hos Cmore. För att ta del av erbjudandet behöver man också ett konto hos redbet. Sedan göra en insättning för att sen lägga ett spel. När spelet är lagt kommer det att komma ett email med en kod man använder på Cmore.

Detta ger dig alltså en gratismånad på Cmore sport där du kan live streama massvis av sport, helt gratis! Så letar du efter en gratis live stream på Östersund – Djurgården har du kommit helt rätt.

Se Allsvenskan på mobila enheter

En stor fördel med att välja en live stream framför att köpa ett kanalpaket på din TV är flexibiliteten. Man kan välja vilka matcher man vill se, vart man vill. Det funkar lika bra att live streama via mobiltelefonen, datorn, surfplattan eller att strömma sändningen direkt till teven.

Det som krävs är en applikation hos den leverantör som erbjuder matchen du tänkt se på via streaming. På datorn är det bara att direkt gå in på webbplatsen och sätta igång utan några nedladdningar. Har du en Apple-TV eller en Chromecast går det utmärkt att strömma live streamen upp på din teve utan problem.

När man väljer en seriös streaming-leverantör kan man alltid räkna med att sändningarna håller hög klass med bra kommentatorer och bra kvalitet. Något som är en väldigt viktig faktor i valet av live stream.