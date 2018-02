Trots att Arsenal tog en säker vinst, var många av de engelska supportrarna imponerade av Östersund. Under en period i slutet av första halvlek lyckades Östersund jobba sig in i matchen rejält. Då fick de beröm av flera Arsenalfans på forum, samtidigt som Arsenalfansen riktade kritik mot sitt eget lag. Här har vi samlat ett flertal av kommentarerna som postats.

”Danny Wel shit visar upp sitt värde”, skrev ett fans under matchen.

Inför matchen vågade många svenskar drömma om en ny storskräll från Östersund. Man hoppades på en ”David mot Goliat”-historia, och höll tummarna för att kylan och konstgräset skulle kunna hjälpa Östersund att skaka den europeiska storklubben som var på besök. Men verkligheten kom snart ikapp ÖFK, som redan efter dryga 20 minuter låg under med 0-2. Innan matchen var över hade Arsenal gjort ytterligare ett mål, och Östersund hade dessutom hunnit med att missa en straff.

