Östersund minuter från ny skräll

Igår spelade Östersund sin tredje match i Europa League-mästerskapet. Man var bara några minuter från att ta sin tredje vinst.



Östersund välkomnade igår kväll Atheltic Bilbao till ett nollgradigt Jämtkraft Arena. Baskerna såg inte ut att trivas varken med kylan eller med konstgräset, för det var Östersund som tog tag i taktpinnen direkt.



Matchen hade knappt hunnit börja innan Östersund skapade målchanser, men det var trots det Bilbao som tog ledningen. Aly Keita råkade få bollen för långt ifrån sig vid en hemåtpass, och när han skulle rädda upp situationen halkade han omkull. Iñigo Córdoba lyckades bryta, och fick fram bollen till Aritz Aduriz. Med öppet mål gjorde veteranen – som varit lagets bäste målskytt under var och en av de fem senaste säsongerna – inget misstag utan rullade enkelt in bollen i mål.

Se höjdpunkter & målen från Östersund - Athletic Bilbao!

Östersund fortsatte sedan att föra matchen. Innan första halvlek var över, hade både Curtis Edwards och Alhaji Gero missat superlägen. När domaren blåste för halvtid gick Athletic Bilbao visserligen in i paus med en ledning, men de hade kommit undan med blotta förskräckelsen. Bilbao var ytterligare ett i raden av lag som överraskats av Östersund, och man stod nog rätt häpna över den här okända lilla klubbens kvalitet.



Andra halvlek fortsatte som den första slutat – med Östersundsdominans. Nu skulle man dessutom få utdelning. Halvleken var bara sex minuter gammal när Dennis Widgren slog till med ett långskott som målvakten Iago Herrerin tvingades släppa retur på. Framför honom fanns både Saman Ghoddos och Alhaji Gero, och den sistnämnda lyckades sätta bollen i nät. Det var kvitterat.



Lägena fortsatte att komma för Östersund. Ken Sema och Tom Pettersson hade bägge två bra möjligheter strax efter kvitteringen, och till slut skulle ÖFK återigen skapa eufori bland åskådarna. I den 63:e minuten slog Saman Ghoddos ett inlägg till Curtis Edwards, som alldeles utanför straffområdet smällde till på volley. Herrerin hann inte ens reagera, och bollen gick in via marken.



Mot slutet spelade Bilbao upp sig, och etablerade ett tryck mot Östersundsmålet. Med fem minuter kvar att spela stod Aly Keita för en jätteräddning på ett friläge, men det skulle komma mer. I den 89:e matchminuten slog Aritz Aduriz ett lågt inspel från kanten, som inhopparen Iñaki Williams högg på. Keita var på bollen, men kunde inte stoppa den från att gå in.



Matchen slutade 2-2, ett resultat som innebär att Östersund nu står på 7 poäng, fortfarande etta i gruppen. En pinne mot ett La Liga-lag är ett resultat att vara nöjd över, men det snöpliga avslutet gör att de första känslorna efter matchen är bittra.

– Efter oavgjort mot Bilbao borde man inte känna att det är surt, men så känns det, sade lagkaptenen Brwa Nouri efter matchen.



I internationella medier har berömmet över Östersund haglat in. Exempelvis skriver italienska MondoSportivo ”Ännu ett mirakel av Östersund. Baskerna skakade”. De spanska tidningarna är inte partiska, utan AS fastslår att ”Östersund var oerhört överlägsna”, medan Marca konstaterar att ”Resultatet är en besvikelse – för Östersund”.



Nästa omgång i Europa League spelas om två veckor. Då vänder gruppens spelschema, och det är Athletic Bilbao som istället tar emot Östersund, på Estadio San Mamés.