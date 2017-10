Östersund - Athletic Bilbao: Inför matchen, startelvor och odds

Ikväll fortsätter Östersunds FK sitt Europaäventyr, när Athletic Bilbao kommer på besök i Grupp J i Europa League. Här ger vi er förutsättningarna inför matchen, och även vårt bästa speltips.



Östersunds FK har tagit Europa med storm. Efter att ha skrällt stort i kvalet och slagit ut både jätten Galatasaray och grekiska ligaettan PAOK, har framgångssagan fortsatt väl inne i mästerskapet. På två matcher har det blivit två segrar – 2-0 borta mot Zorya och 1-0 hemma mot Hertha Berlin. Till följd av detta toppar man nu gruppen.



I Allsvenskan har Östersund roterat kraftigt sedan Europaspelet dragit igång. I lördags spelade man sin senaste match, hemma mot Örebro. Trots att sju spelare från Östersunds ordinarie startelva vilades, vann man ändå med 3-0.



Ikväll står Jämtlandslaget inför en ny utmaning, när baskiska Athletic Bilbao kommer på besök. Sedan 2009 har Athletic Bilbao endast missat Europaspel vid två tillfällen, och för tre år sedan spelade man i Champions League. När man tillhör den spanska ligan är det minst sagt hård konkurrens om Europaplatserna, så det är en tuff utmaning som väntar framför Östersund.



I år har Athletic Bilbao dessvärre gjort en säsongsöppning de inte kan vara helt nöjda med. Man ligger först på 11:e plats i La Liga, och i Europa League har det endast blivit en poäng hittills. I helgen vann man ändå mot Sevilla med 1-0, i en hemmamatch där man ställde upp med sitt starkaste lag.

Förväntad startelva, Östersund

Keita

Mukiibi – Papagiannopoulos – Pettersson – Somi

Edwards – Nouri – Bachirou – Sema

Ghoddos – Gero



Östersund har för närvarande inga spelare indisponibla.

Förväntad startelva, Athletic Bilbao

Arrizabalaga

Lekue – Nuñez – Laporte – Balenziaga

San José – Vesga

Susaeta – R. García – Williams

Aduriz



Iker Muniain är Athletic Bilbaos enda skadeavbräck.



Senaste 5 matcher, Östersund: Kalmar FF, B, 1-2. Hertha Berlin (EL), H, 1-0. Häcken, H, 0-0. Härnösands FF (Svenska Cupen), B, 2-0. Örebro, H, 3-0,



Senaste 5 matcher, Athletic Bilbao: Atlético Madrid, H, 1-2. Málaga, B, 3-3. Zorya (EL), H, 0-1. Valencia, B, 2-3. Sevilla, H, 1-0.

Tabellen



Speltips och odds

Det är ett formstarkt Östersund som välkomnar Athletic Bilbao till Jämtland. ÖFK har imponerat stort både i Allsvenskan och i Europa League den här säsongen. I Allsvenskan ligger man på femteplats, trots att man roterat oerhört mycket i startelvan under de senaste månaderna. ­­I Europa League har man aldrig upphört att överraska, och besegrat storlag efter storlag.



Athletic Bilbao har gjort en ganska dålig inledning på säsongen, framförallt när det kommer till Europa League. En poäng mot Hertha Berlin ska man inte klaga över, men förlusten mot Zorya är under all kritik. Nu åker man till ett 5 grader kallt Jämtkraft Arena, och vi tror att Bilbao kommer att få det svårt. Bilbao är en klubb känd för att vara väldigt hemmastarka, men sämre på bortaplan, och när de kommer upp till kalla Norden för att spela på en konstgräsplan – då spelar de verkligen på bortaplan.



Utöver att Bilbao är svaga borta, är Östersund ett mycket starkt hemmalag. På kalenderåret 2017 har man förlorat totalt 1 (!) hemmamatch. Då har ändå lag som Galatasaray, PAOK Thessaloniki och Zorya kommit på besök, och så gott som hela Allsvenskan. På de fyra Europamatcher Östersund spelat på hemmaplan har man inte släppt in ett enda mål. Och släpper man inte in mål, då förlorar man inte matcher. Östersund har tagit fotbollseuropa med storm flertalet gånger under den här förtrollade hösten, och vi tror att de gör det igen. Eller, att de åtminstone spelar oavgjort.



Vi spelar Östersund +0,5 asian handicap (detsamma som 1X, men med bättre odds), till 2.14. Oddset hittar ni på Unibet.



Avsparkstid: 19:00