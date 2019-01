Sedan dess har Piątek gått från klarhet till klarhet, och ligger på fjärde plats i Serie A:s skytteliga med 13 baljor. Vilket lag han representerade under hösten? Det är en av frågorna ni ska få besvara i vårt quiz.

Jag har lagt in honom i startelvan i mitt fantasy team trots att han har den billigaste möjliga prislappen. Ronaldo, Higuaín och Piatek i anfallet.”

Han har varit ordinarie under träningsmatcherna, och när de mötte Lecce i italienska cupen förra veckan vann dem med 4-0 och Piatek gjorde alla fyra mål. Jag har tittat en del på hans mål, inte bara från den matchen utan även från försäsongen och mål han gjorde i Polen.

”De har en spelare som heter Krzysztof Piątek, som jag inte känt till längre än i några veckor. En ung polack, född 95, som de värvat in från polska klubben Cracovia. Han har öst in mål i polska ligan, gjorde 15 mål på 30 matcher förra säsongen. Debuterade i Cracovias A-lag redan när han var 17 år.

