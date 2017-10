Mbappé utsedd till Golden Boy 2017

Kylian Mbappé, 19, har gjort ett mycket starkt år, och belönas nu för sina fina insatser genom att utses till årets ”Golden Boy”.



Golden Boy är priset som tilldelas Europas bäste spelare under 21 år. Det infördes av den italienska tidningen Tuttosport 2003, och vinnaren är den som varit bäst under pågående kalenderår, alltså inte en höst-vår-säsong. Ifjol vann Renato Sanches, och genom åren har spelare som Wayne Rooney och Lionel Messi vunnit priset.



I lördags skrev vi om att de tre finalisterna – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Gabriel Jesús – utsetts, och efter att tidningar runtom i Europa sagt sitt, är alltså vinnaren framröstad. Kylian Mbappé är årets Golden Boy.



Anfallaren Kylian Mbappé presenterade sig för fotbollsvärlden under föregående säsong, när han var en starkt bidragande orsak till att Monaco vann Ligue 1 och nådde semifinal i Champions League.



I somras tog han flyttlasset till ligakonkurrenten PSG, i en affär värd 1,7 miljarder. Detta gjorde honom till tidernas näst dyraste fotbollsspelare, efter Neymar som även han gick till PSG tidigare samma sommar.



Kylian Mbappé har gjort 6 matcher och 2 mål under nuvarande säsong.