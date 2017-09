Marcus Berg – Topp 20 bästa målskytt i VM-kvalet

Vi kan även redan nu hjälpa dig med att hitta vart fotbolls-VM sänds via TV & live streams . Det kan vara bra för dig som redan nu undrar hur du ska följa matcherna live.

Om du vill se hela skytteligan som just nu finns för VM-kvalet till VM i Ryssland 2018. Då rekommenderas du att scrolla ner. Där hittar du namnen på alla de spelare som gjort flest mål i VM-kvalsmatcherna.

Avståndet mellan Cristiano Ronaldo och Marcus Berg må vara ganska stort. Just nu har Marcus Berg precis lyckats ta sig med bland de 20 främst målskyttarna i de europeiska landslagen.

I den skytteliga som just nu råder i Europas VM-kval är inte speciellt jämn. Det är en spelare som sticker ut när det kommer till att göra mål för landslaget.

Målproduktionen i det svenska landslaget ser bra ut, och de har i nuläget den näst bästa differansen i sin VM-kvalsgrupp. Just nu är det bara Frankrike som har producerat fler mål än Sverige.

