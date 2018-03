Sveriges U21-landslag är på besök i Turkiet för kvalmatch till 2019 års U21-EM. Klockan 15:00 startade matchen, och det dröjde inte mer än 8 minuter tills Joel Asoro gett Sverige ledningen efter att ha sprintad ifrån Turkiets backlinje. 40 minuter in på matchen var det sedan dags igen. Efter en fin genomskärare från Alexander Isak hamnade Svante Ingelsson i friläge, vilket han utnyttjade på bästa sätt. Ingelsson rundade Turkiets målvakt och sköt in 2-0 i öppen kasse. Med sju minuter kvar fastställde Joel Asoro slutresultatet till 3-0, med sitt andra mål i matchen. Sverige ligger nu 2:a i gruppen med tre poäng upp till Belgien, med en match mindre spelat än belgarna. På tisdag bortaspelar Sverige mot Cypern. Ettan i kvalgruppen går direkt till EM, medan tvåan går till playoff.

