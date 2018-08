Sportal.se valde förra veckan att dra igång en ny ”Joga Bonito Fotbollspodcast”, där vi talar om all slags fotboll, från de europeiska toppligorna till landslagsfotboll men även en del om Allsvenskan.



Förra veckan släpptes alltså det första avsnittet, som tagits emot mycket väl hos våra läsare, numera lyssnare. Vi tackar gott för de berömmande mailen och era fina ord får oss att vilja fortsätta. Avsnitt 2 ute nu I avsnitt nummer två av av Joga Bonito Fotbollspodd tar vi er igenom Malmö FF:s uttåg ur Champions League-kvalet, och drar – till skillnad från resten av Sverige – slutsatsen att förlusten mot Videoton var väntad. Vi pratar självklart också igenom den första omgången i Premier League, och snackar upp den kommande. Dessutom går vi naturligtvis igenom de stundande säsongspremiärerna av La Liga och Serie A, och spekulerar i att den första omgången i Serie A kan skjutas upp till följd av brokatastrofen i Genua. Till sist flaggar vi för vilken spelare som kan bli årets överraskning i Serie A samt drar lite sköna anekdoter om Roma, John Guidetti och Antonio Cassano.



Alla avsnitt kommer att läggas upp på Soundcloud, men vi kommer samtidigt att publicera en artikel med en ljudfil vid varje tillfälle en ny podcast har släppts. Lyssna direkt nedan!

