Hertha Berlin kom visserligen på sjätte plats i Bundesliga förra säsongen, så visst finns det kvalitet i laget, men denna säsong har man inte varit sig lika. Vi finner huvudstadsklubben ända nere på 12:e plats (av 18 lag), med blott sex poäng ner till nedflyttningsstrecket. I Europa League ligger man sist i gruppen. Formen hos Hertha Berlin är svag. Laget har endast en seger på de fem senaste matcherna, och i och med att man redan är ute ur Europa League har vi svårt att se var de ska finna motivation till kvällens match. Fokus hos klubben ligger nog snarare på att klättra i Bundesliga-tabellen. Östersund har gång på gång fått fotbollseuropa att häpna. Laget leder gruppen, och man gör det välförtjänt. Det som skulle kunna tala emot klubben är att man inte är inne i seriespel och matchform längre. Det var man dock inte när man mötte Zorya heller, men likväl blev det seger. Det skall sägas att Hertha Berlin är ett starkt hemmalag, och laget släppte inte in mål varken mot Athletic Bilbao (0-0) eller mot Zorya (2-0). Men Östersund har uträttat större mirakel än att spräcka en målnolla, och vi tror att man slår Hertha Berlin ikväll, och därmed säkrar förstaplatsen i gruppen. Vi tippar slutresultatet 0-1. Odds 0-1: 10.00, Unibet Odds 2: 3.25, Unibet

