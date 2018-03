Detta är inte första gången Gattuso uttalar sig om Zlatan Ibrahimovic i media. Under tiden då de båda delade klubb sa han följande: – Han är en fantastisk spelare. Utöver sina tekniska kvalitéer har han ofattbara mentala kvalitéer. Han vill vinna, slå rekord, besegra. Det enda han saknar är Champions League-titeln. Och Zlatan Ibrahimovic kommer inte att lugna sig förrän han har vunnit Champions League. – Han är ett första klassens proffs. Han arbetar på ett fantastiskt sätt, han tränar även när han kunde vila. Och han är alltid förbannad. Han är lite som jag: Arg på sig själv.

Gennaro Gattuso hade en lång och framgångsrik spelarkarriär, under vilken han spelade tretton år i AC Milan. En av spelarna som gjorde ett stort intryck på Gattuso var Zlatan Ibrahimovic. – Zlatan var mer än en lagkamrat, säger Gattuso. Om du ser förbi fotbollsspelaren så är han en stor mästare. Jag hade en fantastisk relation med honom, och har än idag. Han ser arrogant ut, men det är han inte. Bara mot människor han inte gillar. – För mig är han inte bara en spelare, han var som min bror. Vi delade viktiga stunder tillsammans. Vi pratar fortfarande då och då. Jag har bara respekt för broder Ibra.

