Frankrike laddar inför VM, medan denna match för Italien är en vanlig träningslandskamp. Italien ska dessutom bygga upp en ny formation med ny tränare och delvis nya spelare. En ombyggnadstid alltså, för en nation som misslyckades med att ta sig till VM. Frankrike har två träningslandskamper, sedan är det VM-premiär. Formen behöver vässas och starkaste laget kommer att spela. Alla kommer att ge allt för att visa förbundskapten Didier Deschamps att just de ska få förtroendet i VM. Frankrike har dessutom fördel av hemmaplan. Vi tror att Frankrike vinner denna match, och spelar den raka 1:an till oddset 1.70 på Bet365.

Frankrike, landslaget omgärdat av kaos och interna stridigheter, laddar inför att göra ett starkt världsmästerskap. Sedan VM-silvret 2006 har nationen inte tagit sig längre än till kvartsfinal i ett stort mästerskap, varken i VM eller EM. Endast nio av spelarna som representerade Frankrike i EM 2016 är med i truppen idag (Lloris, Mandanda, Umtiti, Rami, Matuidi, Kanté, Pogba, Griezmann och Giroud). Men det är ett mycket starkt manskap som ska göra det i Ryssland, och dessförinnan ställs man inför en tuff utmaning när Italien gästar på Stade de Nice. Italien missade som bekant VM, och försöker nu bygga ett nytt starkt lag med hjälp av nye förbundskaptenen Roberto Mancini. Mancini har tagit tillbaka tidigare petade Balotelli i truppen, och ”Balo” tackade genom att göra mål i comebacken mot Saudiarabien under måndagen.

Att streama Frankrike - Italien är väldigt lätt. Du behöver bara skapa ett konto på Viaplay, vilket du kan välja att dela med en vän eftersom två strömmar kan visas samtidigt. Det är inte gratis, utan kostar 399 kronor per månad. Men delar du på kontot behöver du naturligtvis bara betala halva kostnaden. Gå in på Viaplay för att ordna med stream till Frankrike - Italien!

