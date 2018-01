Igår gick Dortmunds sportchef ut och sade att man ser över Alexander Isaks situation, och att det kan bli aktuellt med en utlåning i januari. De AIK-fans som hoppats på att tillfälligt få tillbaka sin före detta spelare, kan nu lägga undan sina förhoppningar.

– Vi har en dialog och i nuläget skulle jag vilja säga att Allsvenskan är helt uteslutet för honom, säger AIK:s sportchef Björn Wesström.



Helsingborgs gamle anfallare Robin Simovic byter klubb i Japan. Svensken lämnar Nagoya Grampus, och kritar istället på för Omiya Ardija. Nagoya Grampus vann japanska andraligan den senaste säsongen och är således uppflyttade, medan Simovics nya klubb Omiya Ardija kom sist i japanska förstaligan och nu har flyttats ner. Simovic får således spela kvar i J2 League, som andraligan heter.



Svenska landslagets vänsterback Ludwig Augustinsson har den senaste tiden ryktats till AC Milan. Nu går dock Werder Bremen-försvararen ut och säger att hans drömland att spela i är ett annat än Italien.

– Alla spelare har mål och drömmar, även jag. Och det är Spanien och England, säger Augustinsson. Men mitt enda intresse just nu är Werder; jag skulle bli extremt förvånad om jag inte stannar här till sommaren.

Arda Turan, 30, var för ett par år sedan stjärna i Atlético Madrid, men sedan flyttlasset gick till FC Barcelona har Turan hamnat mer i skymundan. Nu har Istanbul Başakşehirs tränare gått ut och sagt att man vill värva mittfältaren hem till Turkiet. Istanbul Başakşehir leder den turkiska ligan, och i laget finns välkända namn som Gaël Clichy, Gökhan Inler och Emmanuel Adebayor.

FC Barcelona har gjort klart med den colombianske landslagsförsvararen Yerry Mina, 23. Mittbacken kostar Barcelona 115 miljoner kronor, och kommer närmast från brasilianska Palmeiras. Yerry Mina har skrivit på ett kontrakt som gäller fram till sommaren 2023, och blir Barcelonas andra värvning under januaris övergångsfönster. Den första gjordes förra veckan, då ”Barca” säkrade brassestjärnan Coutinho.



Valencia ska vara nära att värva Arsenals centralmittfältare Francis Coquelin. Coquelin har fått ont om speltid denna säsong, och har endast startat en match. Enligt The Guardian kommer Valencia att betala tolv miljoner pund, cirka 133 miljoner kronor, för fransmannen. På sin Twitter har Valencia lagt upp en bild på en resväska med initialerna ”FC”, och skrivit ”Vi har redan en ny redo”.



Den gamle Chelsea-spelaren Ramires lämnade The Blues sommaren 2016 för att gå till kinesiska Jiangsu Suning. Nu ryktas Ramires vara på väg tillbaka till Europa, då Inter visar intresse för centralmittfältaren. Ramires själv har sagt att han är intresserad av flytten, men Jiangsu Sunings tränare Fabio Capello säger att han inte vill släppa sin stjärna.

– Han är väldigt stark och mycket viktig för oss, säger Capello. Om han stannar hos oss i Kina är vi lyckliga.