Henrikh Mkhitaryan har fått väldigt ont om speltid på sistone, och ryktas bort från Manchester United. Igår saknades han i truppen som tog sin an Stoke, och José Mourinho går nu ut och bekräftar att armenierns tid i klubben kan gå mot sitt slut. – Jag skulle ljuga om jag sa att det enbart var ett taktiskt beslut (att utesluta honom från truppen), säger Mourinho. Det handlar om att välja spelare som vi vet har 100 % fokus på Manchester United och inga tvivel kring sin framtid. Inter och Arsenal är klubbarna som sägs vara närmast att värva Mkhitaryan. Pierre-Emerick Aubameyang saknades från Borussia Dortmunds trupp i helgen, då klubben för tredje gången stängt av anfallaren av disciplinära skäl. Aubameyang har enligt den tyska tidningen Bild lämnat in en transferbegäran till Dortmund. Arsenal sägs leda jakten på Aubameyang. Samuel Armenteros lämnade holländska Heracles för att gå till Benevento i somras, men svensken har inte varit särskilt lyckosam i sin nya klubb. Det har bara blivit 5 starter hittills för Armenteros, och 1 mål. Dessutom ligger Benevento toksist i Serie A. Nu verkar Armenteros vara på väg tillbaka till Holland. FC Utrechts ägare Frans van Seumeren har nämligen gått ut och sagt att Utrecht är nära att klubba igenom ett lån av den svenske anfallaren.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller