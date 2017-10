Finalisterna till Golden Boy-priset nominerade

Snart ska vinnaren av Golden Boy-priset koras. Den första listan, innehållande 25 namn, släpptes för en månad sedan. Nu har listan kortats ned till tre finalister. Golden Boy är priset som delas ut till Europas bäste fotbollsspelare under 21 år. Priset infördes av den italienska tidningen Tuttosport 2003, och är nu alltså inne på sin 15:e upplaga. För en månad sedan släpptes en lista på 25 spelare, och nu har denna lista kortats ned. De tre spelare som fortfarande har chans på att vinna Golden Boy-priset är förre Monaco-spelaren Kylian Mbappé som numera tillhör PSG, Gabriel Jesús i Manchester City samt Ousmane Dembélé, som tillhört både Dormund och Barcelona i år. Flera stora tidningar runtom i Europa, däribland tyska Bild och nederländska De Telegraaf, är med och röstar för att få fram vinnaren. Röstningen ska grundas på kalenderåret 2017, det vill säga hur väl spelaren presterat under slutet av förra och i inledningen av denna säsong. Vinnaren utses på måndag 23 oktober. Förra året gick priset till Renato Sanches (Benfica och Bayern München). Bland andra tidigare vinnare har vi exempelvis Wayne Rooney, Lionel Messi och Sergio Agüero.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.