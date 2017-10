Feyenoord – Ajax: Streama “De klassieker” i Holland

En annan match i Europa som har samma hög rivalitet är Istanbul-derbyt. Det är en match mellan Galatasaray och Fenerbahce. Tro det eller ej, men den matchen kommer spelas under samma dag som rivalmatchen i Holland.

Under tiden som båda dessa lag har spelat fotboll i Eredivise så har lagen spelat hundratals matcher mot varandra. Många av dessa matcher har kantas av läktarskandaler eller spelarbråk på planen.

Vi kommer här nedanför visa dig precis hur du ska göra för att få gratis streams från holländska ligan. Det innebär att du inte bara kan få möjlighet att kolla på Feyenoord – Ajax via live stream, utan andra matcher från samma liga.

Matchen mellan dessa två lag brukar gå under namnet ”De Klassieker” i Holland. Vi kommer här att hjälpa dig med live streams till matchen.

