FC Bayern München – Liverpool FC: Se Audi Cup 2017 via stream

Registrera & sätt in 200 kr

Ett av världens bästa klubblag I världen ställs mot Liverpool ikväll. Matchen går att se direkt via stream i bra kvalitet. Bayern München – Liverpool kommer att bli en väldigt rolig match att följa via stream. Det är två lag med höga ambitioner som alltid siktar för titlar. Vi hjälper dig att hitta en live stream på Audi Cup 2017.

Det blir en härlig fotbollstisdag med två matcher från Audi Cup med fyra europeiska toppklubbar. Som tur är går det att följa Bayern – Liverpool direkt på stream enkelt och smidigt. Det tar bara ett par minuter att komma igång med en live stream på matchen. Längre ner i artikeln berättar vi hur du går tillväga för att streama fotboll idag.

Matchstart: 1 augusti kl. 20.30

Spelplats: Allianz Arena, München

Visas hos: Viaplay

Se när Bayern München möter Liverpool FC via live stream idag

Bayern München spelar inför hemmapublik och har en Audi Cup-titel att försvara. Liverpool kommer givetvis göra allt för att vinna men Bayern är ett väldigt tufft motstånd, framförallt på hemmaplan. Men hur som helst kommer det att bli en häftig match att följa via stream. Det är alltid spännande att följa ett av världens bästa klubblag i fotboll.

För att se Bayern – Napoli via stream online krävs det att man har ett konto hos viaplay med ett aktivt sportabonnemang. Då får man tillgång till att se Bayern München – Napoli via live stream. Utöver att kunna se hela Audi Cup 2017 får man även tillgång till massvis av annan sport att se via stream online.

Fördelen med att se Bayern München vs Napoli på live stream är att man alltid får riktigt hög kvalitet, mindre reklam och bra kommentatorer. Den nackdelen som finns är att det inte är gratis att se Bayern – Napoli via stream online. Men man stödjer sporten och möjligheten att få fortsatt tillgång till europeisk toppfotboll.

Du kan se matchen på flera olika enheter när du väljer att se matchen via stream. Spelar ingen roll om du är på språng, sitter bekvämt i soffan eller ligger i sängen. Man kan se Bayern – Napoli via live stream på mobilen, datorn, teven och surfplattan utan problem eller störande avbrott.

Live stream och schema på Audi Cup 2017

För att se samtliga matcher från Audi Cup 2017 via live stream behöver man som sagt ett konto hos viaplay. De visar alla fyra matcher under turneringen och som kund har man möjlighet att se alla på stream.

Tisdag 1 augusti

Atletico Madrid – Napoli, avspark 17.45

Bayern München – Liverpool FC, avspark 20.30

Onsdag 2 augusti

Match om tredjepris, avspark 17.45

Final I Audi Cup 2017, avspark 20.30

Kom igång redan idag med en live stream för att se samtliga matcher i hög kvalitet. Det kommer bjudas på fantastisk fotboll direkt från Allianz Arena dessa två dagar.