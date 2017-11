Den 23-årige försvararen har under året spelat i två olika klubbar. Han lyckades med att vara med i Benfica när man lyckades med att både vinna ligan och cupen. Han gick sedan som en mycket lovande spelare till Manchester United.

Emil Forsberg har inte bara visat upp sina talanger i sin tyska klubb. Även i landslaget så har han nu mera fått en given startplats. Han har med sin snabba och fantasifulla spelstil även blivit mycket omtyckt i det svenska landslaget.

Den kvicka och skickliga mittfältaren Emil Forsberg har tågat på under detta året. Han har gått från att vara lovande till att nu ha en given startplats i Red Bull Leipzig. Han anses nu vara en nyckelsspelare för det nya succélaget i tyska Bundesliga.

Zlatan Ibrahimovic är, och kommer under lång framtid troligen vara Sveriges absolut största fotbollsspelare. Detta året har hans säsong däremot kantats av en korsbandsskada som tagit lång tid att läka. Det innebär således att han inte alls spelat lika många matcher som han är van vid.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.