Wolfsburg har gjort en svagare säsongsstart än väntat, och ligger 9:a i Bundesliga. Det är framåt som problemen finns – endast jumbon Köln har gjort färre mål. Samtidigt har man släppt in minst mål i serien.

Villarreal inledde säsongen helt okej, men är just nu helt under isen. ”Den gula ubåten” har sex raka matcher utan seger, och borta mot Sevilla får man det tufft. Vårt spel: 1

Atalanta säkrade under onsdagen åttondelsfinalplats i Champions League, under klubbens debutsäsong i mästerskapet. Har ett par skador i anfallet men där är bredden stor och ersättarna av klass.

Tottenham har fått sig ett litet lyft under José Mourinho, även om det blivit förluster mot Manchester United och Bayern München. Mot Wolves tror vi dock att man får med sig minst en poäng. Vårt spel: X2

Wolves har under sin en och ett halvt år långa period i Premier League redan blivit ett lag som slåss om – och lyckas ta – Europa League-platsen. Man har dessutom gjort sig känt som ett lag som gör bra resultat mot topplagen, och denna säsong har man varit väldigt svårslagna (5-9-2 i resultatrad).

