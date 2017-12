Vi kan konstatera att det andra nordiska laget i Europa League, FC Köpenhamn, fått en tuff lottning. FCK ställs nämligen emot spanska jätten Atlético de Madrid. AEK Aten, med Jakob Johansson och Astrit Ajdarevic, lottades att möta Dynamo Kiev. Ett motstånd som borde vara överkomligt för Ajdarevic & co. Mikael Lustigs Celtic kommer att ställas mot ryska Zenit St. Petersburg. Pontus Wernblooms CSKA Moskva drogs emot Röda Stjärnan Belgrad. Matcherna avgörs i dubbelmöten. Första mötet spelas den 15:e februari, med returen den 22:e februari.

