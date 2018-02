Efter att 2014 ha lämnat Europa och Leeds United, skrev El-Hadji Diouf på för malaysiska Sabah FC. Där blev det 10 matcher och 4 mål, innan han bestämde sig för att lägga fotbollskarriären på hyllan. Nu har Diouf istället bestämt sig för att ge sig in i politiken. – Jag ser till mig själv och min familj, berättar Diouf. I många år har jag tänkt på fotboll, men nu har jag en ny karriär inom politiken. – Jag har tagit ett beslut att arbeta med politik eftersom att folk förväntar sig att jag ska göra saker och förändra saker i mitt land. Jag är redo att bli en soldat för ungdomarna, fortsätter El-Hadji Diouf.

Genom sin karriär tillhörde Diouf klubbar som Lens, Liverpool och Bolton Wanderers. Utöver sina fotbollskvaliteter gjorde han sig känd som en skandalomsusad spelare, som skapade kontroverser lite här och var. Bland annat var Diouf inblandad i en bilkrock under sin tid i Frankrike, vilken skedde i samband med att han körde bil utan att ha något körkort. Under tiden i England spottade Diouf vid flera tillfällen mot motståndarspelare och åskådare. Dessutom var han inblandad i flera andra incidenter, exempelvis ett bråk på en nattklubb.

