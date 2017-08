Deadline Day – Affärer innan transferfönstret stänger

Kevin Kampl har haft en framgångsrik säsong i Bayern Leverkusen, och nu har han blivit klar för Red Bull Leipzig. Han kommer därför att bli lagkamrat med svenske Emil Forsberg. Bayern Leverkusen blir av med en av deras bättre spelare, men kasserar in ungefär 189 miljoner kronor för den 26 åriga slovenen.

Det står klart under transferfönstrets sista dag att Nani kommer lämna Valencia för spel i Serie A. Där kommer han nu att ansluta till Lazio. Kontraktet som Nani har hos Lazio kommer att gälla en utlåning. Utlåningen av Nani kommer att hålla över hela säsongen i Serie A.

Alex Oxlade-Chamberlain är just nu på en samling med det engelska landslaget. De spelar mot Malta i en match i deras VM-kval.

Kolla in de övergångar av spelare som har gjorts under Deadline Day för transfersfönstret. Det finns stora affärer mellan klubbar och spelare från europas bästa ligor.

Dagen då transfersfönstret stänger brukar vara en hektisk dag för de största klubbarna i Europa. Mycket har hänt under dagen, och flera världsspelare har nu nya klubbadresser.

Idag så stänger transferfönstret för de största ligorna i Europa. Det är under denna dagen som klubbar och spelare bör komma överrens om affärer som de planerar att göra.

