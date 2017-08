Danmark – Polen: Se VM-kvalet via stream direkt

Polen är en tuff nation och leder just nu Grupp E med sex poäng före Montenegro och Danmark som båda ligger på samma poäng. Polen har ett starkare lag på pappret men att möta Danmark på bortaplan är inget man bara går och gör.

Det är Dplay som äger rättigheterna för att visa matchen och också där man kan följa den via live stream. Vi tycker att det är en bra streamingtjänst som alltid levererar bra kvalitet på bild, ljud, studio och allt runtomkring. Man får helt enkelt vad man betalar för när man väljer det streamingalternativet. Man kan dessutom räkna med bra svenska sportkommentatorer som tar oss igenom matchen.

Alla stora seriösa streamingleverantörer erbjuder många olika sporter och stora matcher man kan följa. Utbudet på live streams beror lite på just vilken tjänst man väljer. Men allt som oftast är det varierat och håller en bra kvalitet. Matchen mellan Danmark – Polen kommer att följas av mängder av människor som förväntansfullt hejar fram sina favoriter.

Det blir allt vanligare att folk väljer att följa fotboll och andra sporter via live stream. Det är ett smidigt sätt att se matcherna, framförallt när man kan se en live stream på mobila enheter vart man vill. Att komma igång med en live stream är allt som oftast bara några knapptryck och fält som ska fyllas med personuppgifter.

Danmark jagar Montenegro som just nu innehar den andra av två direktplatser till VM 2018. Matchen som spelas på hemmaplan för Danmark kommer därför vara extremt viktig. Och vi tittare via live stream kommer bjudas på en otrolig stämning av ett fullsatt Parken där en och annan bengal och pyroteknik kommer skymtas.

Vårt kära grannland ligger lite pyrt till i kvalet till VM. Den 1 september klockan 20:45 ställs man mot gruppettan Polen. En match som kan ta Danmark upp till en andraplats och som kommer bli spännande att följa via live stream. Läs vår artikel för att snabbt komma igång med en stream direkt.

