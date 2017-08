Damallsvenskan bjuder på heta derbyn ikväll!

2. Skapa konto & få gratis C More

Ikväll kommer det spelas två matcher i Damallsvenskan. Det är inte vilka matcher som helst, utan på schemat står det två derbyn.

Ett derby kommer att spelas i Stockholm mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF. Samtidigt så kommer det även finnas ett derby i Malmö mellan FC Rosengård och IF Limhamn Bunkeflo. Det är sällan som det är såpass bra matcher i damallsvenskan, och kanske blir det publikrekord på sina håll.

I Malmö så kommer matchen att spelas på en annan arena än vad man är vana vid. Matchen mellan FC Rosengård och IF Limhamn Bunkeflo kommer nämligen att flyttas till Swedbank Stadion där Malmö FF spelar sina matcher till vardags.

Lockar storpublik?

Det kommer med största sannolikhet finnas fler personer på läktarna under dessa två derbyn, än vad det vanligtvis brukar vara i Damallsvenskan.

I Malmö så florerar det rykten om att omkring 6200 biljetter redan har sålts i förhand. Kanske kan de slå det gamla publikrekordet som finns i Damallsvenskan.

Publikrekordet i Damallsvenskan ligger nämligen på 9413 supportrar. Denna publiksiffra tillhör matchen mellan Linköping och Umeå år 2008.

Oavsett om man kommer att slå publiksiffran, så menar flera profiler på att det är viktigt för svensk damfotboll att få plats på större arenor än vad de är vana vid. Dessutom är det precis såna här derbyn och rivalmöten i fotboll som kan locka mer publik till Damallsvenskan.

Inte lika mycket personer förväntas att kolla på matchen mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF. Trots att klubbarna är rivaler till varandra, och skulle varit utsålt om det vore herrfotboll, så verkar stockholmarna inte riktigt lika intresserade av damfotboll.

Vi ser framemot kvällens två tuffa derbyn som spelas samtidigt.

Viktiga matcher!

Dessa två matcher kommer inte bara vara intressanta derbyn mellan rivaler i Damallsvenskan. Det kommer även vara matcher som avgörs till vilka lag som får poäng i tabellen. Just nu är det främst FC Rosengård och Hammarby IF som är i störst behov av poäng.

FC Rosengård jagar nämligen serieledningen som i skrivande stund hålls av Linköpings FC. Samtidigt som Hammarby IF är i djup nöd av poäng för att undvika en nedflyttningsplats.

Frågan är hur tabellen kommer att se ut efter att dessa två derbyn i Damallsvenskan är avverkade.

Om du tror dig veta utgången i dessa matcher, så rekommenderas du att spela på odds. Då kan du nämligen vinna pengar samtidigt som matcherna spelas.

Odds på Damallsvenskan finns att spela på inne hos bet365.