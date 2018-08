Streama Chelsea – Lyon Vill du titta på Chelsea - Lyon live? Det är du inte ensam om, men trots det kan du göra det så gott som gratis.



Allt som krävs för att streama Chelsea - Lyon är att skapa ett konto på Bet365, och där säta in minst 50 kronor. Då kan du se matchen med bra bildkvalitet.



Den svenska TV-kanal som visar matchen är TV3 Sport, alltså inte vanliga TV3. Många saknar TV3 Sport och därför kan Bet365 vara en bra lösning för att ändå se matchen. Match: Chelsea - Lyon, International Champions Cup

Datum & tid: Tisdag den 7 augusti, 21:05

Arena: Stamford Bridge, London

Stream: Bet365 Streama Champions League Sarri anställd förvånansvärt sent Italienaren Antonio Conte kom till Chelsea i april 2016, för att ta laget åter på vinnande bana efter en oerhört svag säsong där Chelsea på något sätt blivit ett mittenlag. Contes första fullständiga säsong med laget ledde han trots turbulensen inom klubben Chelsea till ett ligaguld.



Säsong två blev dock inte vad varken Conte eller Chelsea önskat sig. Det ryktades tidigt om sprickor mellan Conte och klubbägaren Roman Abramovich, och ingen rök utan eld som man bruka säga. Efter en femteplats och frostig relation mellan tränare och president, fick Conte till slut lämna klubben.



Anmärkningsvärt är dock att Chelsea väntade ända fram till mitten av juli med att sparka Conte och ersätta med förre Napolitränaren Maurizio Sarri, istället för att göra rockaden under tidig försäsong. Sarri var trots allt utan jobb från slutet av maj, och det är troligt för att inte säga högst sannolikt att tränaren kunnat förbereda sig själv och laget bättre för säsongen om han fått jobbet tidigare.



Lyon har inför säsongen tappat flera duktiga spelare, i form av Mouctar Diakhaby, Jean-Philippe Mateta och Willem Geubbels. Storstjärnan Mariano Diaz är dock kvar ännu, och även Memphis Depay, som dock kopplas ihop med Milan. Strive streamingtjänst Speltips Chelsea inleder sin Premier League-säsong redan på lördag, medan Lyon premiärspelar i Ligue 1 på söndag. Vi har svårt att tro att lagen vill ödsla allt för stora krafter på en träningsmatch så här tätt inpå, och vi väntar oss en målsnål match.



Bet365 erbjuder det mycket fina oddset 2.20 gånger pengarna på under 2,5 mål, och vi hugger utan att tveka. Tips: Under 2,5 mål

Odds: 2.20, Bet365 Topp 10 världens mest populära klubbar

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.