Petr Cechs ersättare David Ospina är, trots att han är andramålvakt, hyfsat matchtränad för tillfället. Ospina har under januari månad spelat 90 minuter i en FA-cupmatch och två ligacupmatcher. Ospina hoppade även in i sista 20 minuterna mot Everton, då Cech skadade sig. Dessutom spelade Ospina i fyra av Arsenals gruppspelsmatcher i Europa League i höstas, för att Arsenal ville rotera och hålla Ospina igång. Det är alltså inte helt otänkbart att Ospina startar mot Östersund även om Cech är frisk.

Petr Cech har inte varit på topp under pågående säsong, och har några sämre insatser bakom sig. I Arsenals förlustmatch mot Swansea City för en vecka sedan gav han bort ett mål, sedan han fått felträff på bollen och levererat motståndarspelaren Jordan Ayew i öppet läge.

Arsenals 5-1-seger mot Everton i helgen kom med en bitter eftersmak. Petr Cech skadade vaden under matchen, och engelska tidningen The Independent rapporterar att 35-åringen med största sannolikhet missar derbyt mot Tottenham i helgen. Matchen därpå för Arsenal är Europa League-matchen mot Östersund, på torsdag nästa vecka. Det är mycket möjligt att Cech inte återhämtat sig helt till dess, och att Arsenal tvingas använda andramålvakten David Ospina istället.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller