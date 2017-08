Brasilien – Ecuador: Se VM-kvalet från Sydamerika via stream

Något som är lite förvånande är att Argentina ligger på en femteplats och är utanför direktkvalificeringen till VM. Argentina som alltid känns som ett lag som verkligen hör hemma i ett VM. Förmodligen kommer de att steppa upp nu de sista omgångarna när det verkligen gäller. Det är en spännande tabell att följa, precis lika spännande som att följa matcherna via live stream.

Brasilien har verkligen dominerat kvalet till VM under säsongen. De har vunnit tio matcher, spelat tre oavgjorda och förlorat en. De ligger nio poäng före tvåan Colombia och är nästan helt ohotade om förstaplatsen.

Innan denna matchen spelas så är det ett möte vi svenskar sett fram emot länge. Precis som denna matchen går även Bulgarien – Sverige att följa via live stream . Den startar 20:45 så missa inte Sveriges viktiga match för att hålla i gruppsegern.

Genom att skapa ett konto hos bet365 och göra en insättning får man tillgång till live stream på sport. Det är alltså inte bara matchen mellan Brasilien – Ecuador som går att följa via live stream utan flera matcher från kvalet till VM går att se via stream online hos bet365.

Det kommer att bli en spännande match för oss tittare som följer den via live stream. Ecuador är som sagt i stort behov av poäng och har i nattens match chans att gå om både Argentina och Chile om de två lagen förlorar.

Brasilien är redan klara för fotbolls-VM men det ser tuffare ut för Ecuador. Tabellen är oerhört jämn och från andra till sjätteplats skiljer det sig bara fyra poäng. Så vill du se ett taggat Ecuador via live stream har du kommit rätt. Vi guidar dig till en bra live stream på kvalet till fotbolls-VM.

Kvalet till VM spelas över hela världen och är strukturerat på lite olika sätt. I Sydamerika är det en grupp i VM-kvalet som innehåller tio lag. De fyra första i gruppen går vidare till VM och det femteplacerade laget hamnar i playoff. Matcherna går att följa via live stream och hur du streamar Brasilien – Ecuador visar vi.

