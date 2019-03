Säkerheten på Swish är högt prioriterad, och du kan räkna med att allt går rätt till om du spelar via den appen.

Det går att spela med Swish på odds via bland annat Unibet, där vi varmt kan rekommendera er att satsa på matchen. Med Swish går det oerhört smidigt att satsa på dina spel, och bara genom ett snabbt knapptryck kan du lägga ditt spel.

Det är numera många spelsidor om erbjuder betting via Swish, och om du vill spela med Swish på Norge – Sverige har du många olika bettingsidor att välja mellan.

Någonting som talar för Norge är att deras förbundskapten Lars Lagerbäck kan det svenska laget oerhört väl, nästan lika bra som han kan sina egna spelare. Dessutom jobbade ju Lagerbäck ihop med Janne Andersson och resten av tränarteamet när han hade en form av rådgivarroll under Jannes inledande tid vid rodret.

Kvaliteten på Sveriges spelartrupp är dock rätt jämn, och ersättarna kommer antagligen att komma in och göra ett bra jobb. Både Filip Helander och Emil Krafth såg mycket stabila ut senast mot Rumänien, och Sverige lever som bekant mer på sin organisation och sitt lagsamarbete än på individuella prestationer.

Vad vi åtminstone kan konstatera är att Bet365 alltid tillhör de som har de bästa oddsen, så även i skrivande stund. Just nu erbjuder Bet365 hela 3.00 gånger pengarna på Sverige att vinna matchen, vilket är ett oerhört högt och bra odds.

