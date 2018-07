Titta på Atletico Madrid - Arsenal 26/7 Är du intresserad av att titta på Atletico Madrid - Arsenal, men saknar den TV-kanal som sänder matchen? Ingen fara, vi har lösningen till hur du ändå kan se matchen direkt.



Datum & tid: Torsdag den 26 juli, 13:35

Match: Atlético Madrid - Arsenal, Champions Cup

Trolig laguppställning, Atletico Madrid
Oblak
Solano- Rodriguez - Montoro - Juanfran
Koke - Partey - Rodri - Correa
Diego Costa - Vietto

Trolig laguppställning, Arsenal
Leno
Hector Bellerin - Papastathopoulos - Mustafi - Kolasinac
Ramsey - Elneny - Guendouzi
Aubameyang - Lacazette - Mikhitaryan

Cupmatch under plågande hetta

Båda lagen är på plats i Singapore och tränar under svidande hetta. Åter dags för International Champions Cup. Arsenal ställs mot Atletico Madrid på asiatisk mark vilket blir den första matchen för mini-turneringen.

Arsenal har tränat med bra spelare under försäsongen då många av dem inte blev uttagna till sommarens VM. Emery kommer försöka utveckla sin spelidé som han sått in i spelare sedan matchen mot Boreham Wood den 14 juli som också slutade med en enorm 8-0 vinst.

Atletico saknar många viktiga spelare som Savic, Godin, Griezmann, Lucas Hernandez, Vrsaljko och Gimenez då alla har semesterledigt på grund av sent VM-spel. Dessa spelare är viktiga hörnstenar som bidrar till en stark defensiv och offensiv. Laget kommer därför att bestå av de yngre spelarna i klubben med inslag av viktiga spelare som Gamerio, Diego Costa, Koke och Juanfran, som förväntas agera som ledare för sitt lag på plan.

Intressant nog är hur spelarna i offensiven kommer att anpassa sig till Emerys 4-3-3 då Özil inte får den traditionella centrala offensiva rollen som han håller kär. Men Özil lär springa in på dessa områden. Båda lagen har skillnader i spelstil, varav Simeones är defensiv och Emerys är offensiv. Förhoppningsvis somnar vi inte under matchen utan ser ett spel fyllt av spänning där Atletico kontrar och Arsenal pressar.

Hur ser Arsenal ut inför den kommande säsongen?

Speltips

Arsenal kommer att ha en lätt match mot mestadels oerfarna spelare. De lär dominera i bollinnehav och ha flest skott. Atletico kommer mest sannolikt att ligga tillbaks mycket och hoppas på en kontring som får bollen att sluta upp i nät. Atletico kommer kanske inte ens få ett skott på mål då Simeones spel mestadels inte kommer utmärkas av kvalité.

Artikelförfattare : Ahmed Kheniab

