Trolig laguppställning, Arsenal

Cech

Mustafi – Koscielny – Sokratis

Maitland-NIles – Xhaka – Torreira – Kolasinac

Ramsey – Iwobi

Aubameyang

Trolig laguppställning, Napoli

Meret

Malcuit – Maksimovic – Koulibaly – Rui

Callejon – Allan – Ruiz – Zielinski

Insigne – Mertens

Arsenals största fokus

Arsenal har på något sätt hamnat bland topp fyra i Premier League. Med endast fyra matcher kvar i Premier League är Arsenals största prioritet att stanna bland topp fyra för att kunna delta i Champions League nästa säsong. Champions League är viktigt för spelarna, och är den största utmaningen för klubblagen.

Napoli blev utslagna i Champions League trots att de hade presterat väl. De hade otur på slutet är värt att nämna. Utöver Champions League ligger Napoli på den andra platsen i Serie A, tjugo poäng bakom regerande mästarna Juventus.

Napolis David Ospina och Arsenals Hector Bellerin är fortfarande inte spelklara på grund av skada. istället är det Meret och Maitland Niles som vikarierar på de vakanta positionerna.

Speltips

Napoli kommer troligtvis att spela som de gjorde mot det franska Paris Saint Germain. De pressade högt och göra mål på kontringar. Arsenal spelar också på liknande sätt, bara att Arsenal favoriserar bollinnehav.

Arsenal har som lag visat framsteg i att spela under press denna säsong. Dock har de en del för att utvecklas ytterligare, då de inte är kompletta på att spela under press. Vad som behöver förbättras är spelarnas anfallspositionering under press, och snabbpassningar. Spelarnas kyla är ett annat bekymmer som gömmer sig under ytan då det gäller att hålla sig lugn under press och inte slarva. Det har Unai Emery vid upprepade gånger försökt uppmana spelarna om, Nämligen att hålla sig lugna under press.

Napoli kommer inte låta Arsenal hålla i bollen genom att pressa högt upp på plan. Här gäller det att Arsenal är kapabla till snabba framspel, som i sig kräver snabb reaktions- och uppfattningsförmågaförmåga.

Vi tror att Arsenal vinner dagens match till oddset 2.25 på Bet365