Armenien – Danmark: Följ matchen via live stream

Danmarks VM-drömmar lever i allra högsta grad tack vare 4–0 segern mot Polen senast. De visade att de inte har gett upp hoppet på långa väger. Ikväll ställs man inför ett betydligt lättare motstånd i form av Armenien. En match som går att följa via live stream enkelt och snabbt.

Hur du följer matchen mellan Armenien och Danmark visar vi i vår text längre ner i artikeln. En match som Danmark måste vinna för att ha möjlighet att utmana om gruppsegern. Även om de ska ha lite resultat med sig för att det ska hända. Detta kommer bli en av kvällens höjdpunkter att följa via live stream. Så missa inte Armenien mot Danmark.

Avspark: Idag 3 sep, 18:00

Idag 3 sep, 18:00 Spelplats: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Kentron District

Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Kentron District Visas hos: Dplay & Eurosport

Här kan du följa Armenien mot Danmark via live stream

VM-kvalmatchen mellan Armenien – Danmark går att följa via live stream hos Dplay eller Eurosport. För att få tillgång till sändningen krävs det att man skapar ett konto med tillhörande sportabonnemang. En relativt billig tjänst för all den sport via stream man kan ta del av.

När du gjort de två stegen kan du enkelt och smidigt starta live streamen mellan Armenien – Danmark när sändningen dragit igång. Då bjuds du på försnack inför matchen och sedan en spännande fotbollsmatch. Man kan även följa till exempel US Open 2017 via live stream och mycket mer.

Du har möjlighet att se matchen via live stream på både din mobiltelefon eller surfplatta. Man är alltså inte bunden till att se matchen via sin teve eller dator. Passar dig utmärkt som ofta befinner dig på språng eller inte har tillgång till exempelvis en teve.

Se till att starta upp din live stream på Danmarks viktiga match lagom i tid. Så slipper man stressen med att hitta en stream minuterna innan avspark. Så får vi svenskar se till att heja fram våra danska grannar till en övertygande seger i VM-kvalmatchen.

Det spelas en hel del matcher ikväll. Man kan bland annat följa England - Slovakien via live stream och även Tyskland - Norge via stream från VM-kvalet.

Danmarks chanser på playoff

För att vinna gruppen måste Polen förlora minst en match samtidigt som Danmark gör en hel del mål för att komma ikapp i målskillnaden. Något som känns ganska långt borta. Det Danmark däremot har chans på är en andraplats i gruppen.

Andraplatsen innehas av Montenegro innan matchen mot Armenien. De har bland annat Polen kvar att spela mot. Även Danmark möter Montenegro i en match som kommer vara otroligt viktig för båda lagen.

Men även om Danmark skulle förlora mot Montenegro har de fortfarande möjlighet att ta sig vidare. Polen möter Montenegro i lagens sista gruppspelsmatchen på hemmaplan. En riktigt tuff match som Polen med största sannolikhet lär vinna.

Så det ser faktiskt ganska ljust ut för Danmark trots att de ligger på en tredjeplats med tre matcher kvar att spela. Det är bara att hålla tummarna för att Danmark löser uppgiften på bästa sätt.